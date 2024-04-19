İsrailli yetkililer, 'İran'a yönelik saldırıyı doğruladı' iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, "İsrail ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini doğruladığı" iddia edildi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:22
İsrailli yetkililer, 'İran'a yönelik saldırıyı doğruladı' iddiası
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NYT gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in İran'a yönelik son saldırısına ilişkin adı açıklanmayan İsrailli iki savunma yetkilisinin açıklamasına yer verildi.

Habere göre İsrailli yetkililer, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde "İsrail ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini" doğruladı.

Tel Aviv'den ve Washington'dan henüz saldırıya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Amerikan medyasına açıklama yapan bazı ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik bir "karşı saldırı" düzenlediğini ve bu saldırıyı önceden Amerikalı yetkililere haber verdiklerini bildirmişti.

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini" kaydetmişti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine eklemişti.

İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRISI

İran basını, bir İran Hava Kuvvetleri üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verilmişti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirmişti.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktarmıştı.


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