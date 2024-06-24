Rusya’daki araştırma enstitüsünde yangın çıktı
Rusya’daki elektronik araştırma enstitüsü binasının üst katlarında çıkan yangın sonucu 9 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Moskova’nın sınırındaki bir elektronik araştırma enstitüsü binasının üst katlarında yangın çıktı. Yetkililer 9 kişinin mahsur kaldığını belirtti.
Bölge valisi Andrei Vorobyov, araştırma enstitüsünde çıkan yangın sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Telegram 112 kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde, binadan siyah dumanlar yükselirken ve alevler alt katları sararken bazı insanların nefes alabilmek için camları kırdığı görüldü.
KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Acil Durum Bakanlığı, "İlk bilgilere göre binada 9 kişi daha var" diyerek, kurtarma operasyonunun devam ettiğini açıkladı.
Bakanlık, en az bir kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını söyledi.
Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, yangının binanın üç katını sardığını söyledi.
Vorobyov, "Görgü tanıklarına göre binada yedi kişi daha olabilir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediliyor" dedi.
Yeni yayınlanan bir videoda, bir kişinin yangından kaçmak için binanın sekizinci katından atladığı görülüyor.
Rusya acil durum ekipleri, binaya yangın söndürme helikopteriyle müdahale etmeye başladı.
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