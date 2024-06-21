Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:33

Güncelleme: 21.06.2024 - 12:33

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’ya ait 114 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Kırım ve Karadeniz üzerinde 70, Krasnodar bölgesinde 43, Volgograd’da ise bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu’nun Karadeniz’in kuzeybatında 6 insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.

Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev, bölgenin güneyinde hava savunma sistemi tarafından vurulan insansız hava aracının parçalarının isabet etmesi sonucu otobüs terminali yakınındaki kazan dairesinde çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kondratyev, bir İHA’nın ise Seversky bölgesindeki bir petrol rafinerisindeki binada yangın çıkmasına yol açtığını ifade etti.

Temrük şehrinde de etkisiz hale getirilen İHA parçalarının bir pansiyona isabet ettiği, pansiyonun tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi.