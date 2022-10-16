Rusya'daki askeri eğitim sahasına yapılan saldırıda 11 kişi öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde askeri eğitim sahasına yapılan "terör saldırısında" 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 00:11
Rusya'daki askeri eğitim sahasına yapılan saldırıda 11 kişi öldü
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşı 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi.


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