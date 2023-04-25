Rusya'daki helikopter kazasında 1 kişi öldü
Rusya'da, ambulans helikopterin düşmesi sonucu helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.
Rusya'nın Volgograd kenti yakınlarındaki Gorodischensky bölgesinde, bir ambulans helikopter düştü, kazada bir kişi öldü.
Bölge Halk Sağlığı Komitesi, helikopterin "Volgograd kenti yakınlarındaki Yerzovka yerleşimindeki kalkış yerine dönerken düştüğünü ve pilotun yaşımını yitirdiğini" açıkladı.
Ria Novosti'de yer alan habere göre, düşen helikopterin tipi hakkında bilgi verilmedi ancak "ambulans helikopterin yolcusuz olarak üsse dönüyordu" denildi.
Ulaştırma Soruşturma Dairesi, hava taşımacılığı operasyonunun güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açtı.
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