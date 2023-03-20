Rusya'daki tüm Volkswagen varlıkları donduruldu

Rus mahkemesi, Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:49
Rusya'daki tüm Volkswagen varlıkları donduruldu
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Rusya merkezli otomobil üreticisi GAZ, Volkswagen Group’un (VW) Ağustos 2022’de iş birliğini sona erdirmesinin ardından Alman üreticisi aleyhine dava açmıştı.

Rus günlük gazetesi Kommersant'ın haberine göre Gaz, işbirliğinin sona ermesi ile 15.6 milyar ruble (190 milyon Euro) zarar etti. Davaya bakan Rus mahkemesi de 17 Mart'ta GAZ lehine karar vererek, Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu.

Volkswagen, Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımlarının ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı. GAZ daha önce Nizhny Novgorod fabrikasında VW için araçlar üretmişti.

Bu arada Volkswagen, Moskova'nın güneyindeki yıllık 225 bin araç üretim kapasitesine sahip Kaluga'daki fabrikasını satmaya çalışıyordu. Fabrika’da üretim Mart 2022'de durdurulmuştu.

Volkswagen geçen yıl, Rusya'da yaklaşık 42 bin otomobil ve 1.500 ticari araç sattı. Grubun satışları 2021 yılına göre yüzde 80 geriledi.


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