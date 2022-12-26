Rusya'daki üsse SİHA saldırısı: 3 ölü
Rusya Savunma Bakanlığı, Saratov bölgesindeki hava üssünün, Ukranya İHA'ları ile vurulduğunu ve 3 askeri personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Saratov bölgesinde bulunan "Engels-2" hava üssü vuruldu.
Rus ajanslarının ülkenin savunma bakanlığına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının enkazının Rusya'nın Saratov bölgesindeki bir askeri üsse düşmesi sonucu üç askeri personel hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Aralık günü, Moskova saatiyle 01:35 sularında, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Saratov bölgesindeki Engels askeri havaalanına yaklaşırken alçak irtifada vurularak düşürüldü" denildi.
Bakanlık, "İnsansız hava aracının enkazının düşmesi sonucunda, havaalanında bulunan teknik personelden üç Rus askeri ölümcül şekilde yaralandı" ifadesinde bulundu.
Bakanlık, havacılık ekipmanlarının zarar görmediğini de sözlerine ekledi.
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