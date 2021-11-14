Rusya’dan 5’inci nesil savaş uçağı ve S-400 açıklaması: 'Türkiye'yle görüşmeler yapıyoruz'
Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda Türkiye'yle görüştüklerini açıkladı.
Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’yle, 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
Şugayev, Dubai Airshow havacılık fuarı kapsamında Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamalarında, “Rusya, (kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda) Türkiye Cumhuriyeti’ne yardım etmeye hazır olduğunu defalarca ifade etti, şu an için bu proje konusunda görüşme aşamasında bulunuyoruz” dedi.
Bunun yanında Şugayev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanabileceğini düşündüğü sorusu üzerine, “Modern askeri Rus ürünlerinin tedariki ve beraber silah geliştirilmesi konularında görüşmelerimiz devam ediyor” cevabını verdi.
‘BU SENE BİTMEDEN...’
Daha önce Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni S-400 bataryaları tedarikini içeren yeni anlaşmanın bu sene bitmeden imzalanabileceğini kaydetmişti.
Türkiye şimdiye dek Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.
Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019’daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.
F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI
Türkiye’ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.
Türkiye daha önce, bir NATO ülkesi olmasına karşın Rusya’dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesi ile F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılması ardından Ankara, ‘kendi savaş uçağını yapma’ kararı almıştı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP'ye sesimizi çıkartmayacak mıyız?
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- AKP'li yurttaştan ekonomi yorumu
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- Asgari ücret diğer ülkelerde ne kadar?
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var