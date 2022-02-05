Rusya'dan ABD basınında çıkan “Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor” haberine tepki
Rusya, ABD’li medya kuruluşu Bloomberg tarafından “Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor” başlığı ile servis ettiği habere tepki gösterdi.
ABD merkezli uluslararası medya kuruluşu Bloomberg tarafından “Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor” başlığı ile servis ettiği haberin ardından Rusya’dan tepki gecikmedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamalar ile kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi. Bu, Avrupa’daki karşıtlarımızın saldırgan eylemleri nedeniyle şu anda gelişmekte olan olağanüstü gerilim atmosferinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin resmi. Bu, aynı zamanda bu tür mesajların nasıl da geri döndürülemez neticelere yol açabileceğinin de harika bir göstergesi" dedi.
"HATADAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”
Haberin yayınlamasının ardından birçok medya kuruluşu Bloomberg’i kaynak göstererek haberi servis ederken, Bloomberg daha sonra söz konusu haberin hatalı olduğunu belirterek geri çekti. Bloomberg, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" ifadelerini kullanarak, okuyucularından özür diledi.
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