Rusya'dan, ABD ve NATO'nun Asya-Pasifik'in kontrolünü ele geçirmek istedikleri iddiası
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'nun, Asya-Pasifik bölgesinin kontrolünü ele geçirmek istediğini ileri sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 2022 Zirvesi için geldiği başkent Phnom Penh'te basın mensuplarına konuştu.
ABD ve NATO'nun Asya-Pasifik bölgesini kontrolleri altına almak istediğini öne süren Lavrov, "Şu anda bölgede kapsayıcı bir yapı var ama ABD ve NATO bu alanın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor." dedi.
ABD'nin Ukrayna'daki duruma dair "kabul edilemez" değerlendirmesi nedeniyle ASEAN zirvesinde ortak bir karar alınamadığını belirten Lavrov, Kamboçya tarafından daha fazla iş birliğine ilişkin bir bildiri yayımlanacağını ifade etti.
Lavrov, Batı'nın bölgeyi "askerileştirip" Çin ve Rusya'nın çıkarlarını da kontrol altına almak niyetinde olduğunu ve bunun en büyük emaresinin ise Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşmasının ilanı olduğunu dile getirdi. Lavrov, AUKUS ittifakına Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'nın da dahil edilmeye çalışıldığına dikkati çekti.
AUKUS ANLAŞMASI
ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, 16 Eylül 2021'de AUKUS Anlaşması ile Avustralya'ya nükleer enerji ile çalışan denizaltı teknolojisini aktaracaklarını açıklamıştı.
Açıklamada, Çin'in adı anılmasa da üç ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları ortak vurgu, iş birliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.
Çin, anlaşmaya tepki göstermiş, ittifakın bölgesel barış ve istikrara olduğu kadar nükleer silahların yayılmasına yönelik uluslararası çabalara zarar vereceğini vurgulamıştı.
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