Ukrayna'dan Rusya'ya tehdit: Rusya'da konuşlu İran füzelerini yerinde vuracağız
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, İran füzelerinin Rusya'da konuşlandığını öne sürerek, bu füzelerin yerinde imha edileceğini duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.
Yuriy Ihnat, Ukrayna'nın, Rusya'da bulunan fırlatma sahalarındaki İran füzelerini hedef alacaklarını söyledi.
Ihnat, "Bir şekilde bunların imha edilmeleri gerekiyor, bunu da muhtemelen fırlatıldıkları bölgelerden vuracağız. Balistik füzelerle mücadele etmek için onları fırlatma aşamasında imha etmek dışında etkili bir yöntemimiz yok" dedi.
İran füzelerinin "300 ila 700 kilometre menzile sahip olduğunu belirten Ihnat, bunun prensipte Ukrayna için yeni bir şey olmayacağını, çünkü Rus yapımı İskender füzelerinin savaşın ilk gününden beri kullanıldığını" aktardı.
Ihnat, "Sanırım hem ordunun üst kademeleri hem de ortaklarımız bu konu üzerinde çalışıyor ve bu yeni tehditlere karşı koymanın etkili yollarını arıyorlar" diye konuştu.
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