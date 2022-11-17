Rusya'dan ABD'ye diyalog çağrısı: İlişkileri koparmamak bizim çıkarımıza

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:58

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya karşı tutumunun son derece "düşmanca" olduğunu ve ABD'nin Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye" uğratmak istediğini ileri sürdü.

Ryabkov, "Bu durumda ABD'nin gidişatında herhangi bir değişiklik görmeyeceğiz. Yine de bize karşı derin bir düşmanlık besleyen ve Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak üzere yola çıkmış olan bir sistemle karşı karşıya kalacağız. Bu tür ifadeleri hafife alamazsınız ve ne yazık ki Cumhuriyetçi Parti de dahil olmak üzere bunlar paylaşılıyor" dedi.

"ÖN KOŞULLAR KABUL EDİLEMEZ"

Rusya'nın yeni ilhak ettiği bölgelerin Ukrayna ile müzakerelere başlamak için bir ön koşul olmayacağını belirten Ryabkov, "Son günlerde önkoşul var mı yok mu konusunda çok farklı spekülasyonlar yapıldığı gerçeğiyle bağlantılı olarak bir cümle eklemek istedim. Önünüzde önkoşullar varken müzakerelere girmenin ters etki yarattığını biliyorsunuz. Bu da insanların müzakere ve sonuç istemediği anlamına geliyor" diye konuştu.

Ryabkov konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ancak önkoşullara sahip olmak başka bir şey, üzerinde çalışılmış bir pozisyona sahip olmak başka bir şey. Yakın zamanda Rusya'ya kabul edilen tüm bu oluşumların bir parçası olarak toprak bütünlüğümüzün kesinlikle sağlanması, diplomatik araçlarla uygulanması gereken pozisyon, özel askeri operasyonun hedeflerinin belirlenmesi - bu pozisyon değişmez değildir. Ancak bu bir ön koşul değildir."

"ABD İLE İLİŞKİLERİ KOPARMAMAK BİZİM ÇIKARIMIZA"

Ryabkov, Moskova'nın ABD ile diplomatik ilişkileri kesmek istemediğini, ancak Washington'un Moskova ile ilişkilere ihtiyacı olmadığına karar vermesi halinde bunun gerçekleşeceğini aktardı.

Ryabkov, "Bu tamamen Washington'un yapacağı seçime bağlı. Hiçbir şeyi peşinen göz ardı etmiyorum, ancak bu kesinlikle bizim yolumuz ve hareketimiz değil. ABD ile diplomatik ilişkileri koparmamak bizim çıkarımıza, iletişim ve diyalog gerekli. Eğer Amerikalılar bir noktada ihtiyaç duydukları şeyin bu olmadığını düşünürlerse, o zaman belki de bu bir kopuşla sonuçlanacaktır. ABD'deki Rus düşmanlığının seviyesi, hükümetin tüm kademelerinde ve kollarında, ana akım medyada kesinlikle eşi benzeri görülmemiş bir seviyededir. Bunun sonuçları da küçümsenemez" dedi.