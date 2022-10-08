Rusya'dan ABD'ye mesaj: Küresel hakimiyet iddialarınızdan vazgeçin

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:09

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova merkezli Argumenty i Fakty gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Lavrov, ABD'nin "küresel hakimiyet iddialarından vazgeçmesi" halinde Rusya-ABD ilişkilerindeki "kısır döngünün kırılmasının mümkün olabileceğini" söyledi.

Lavrov, "ABD ile ilişkileri düzeltmek için Washington'ın ciddi bir şekilde hataları üzerinde çalışması ve küresel hakimiyet iddialarından vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

Lavrov, ABD'nin, "Rusya'nın iç işlerine müdahale etme konusundaki başarısız girişimlerinden de sonuçlar çıkarması gerektiğini" savundu.

"ABD, DÜNYA'YA KENDİ KURALLARINI DAYATIYOR"

ABD'nin, uluslararası hukuku ve "diplomatik uygulamalar açısından yazılı olmayan kuralları" çiğnediğini ileri süren Lavrov, "Mevcut jeopolitik gerçekliğe rağmen, ABD, uluslararası toplumu dize getirmeye ve herkesi kendi icat ettiği kurallara uymasını sağlamaya çalışıyor" diye konuştu.

"ABD'deki Rusya'dan nefret eden seçkinlerin mantıksız bir şekilde Beyaz Saray'ı Rusya ile açık bir çatışmaya doğru ittiğini" öne süren Lavrov, "Aslında bu, küresel gerilimi artırmayı amaçlayan pervasız bir politikayla ilgili" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, "ABD'nin yeni küresel güç dengesini kabul etmesinin acılı ve zor olduğunu anlıyoruz. Ancak, jeopolitik gerçeği ne kadar erken hesaba katmaya başlarsa, o kadar az aptallık yapacak ve daha adil ve objektif bir oluşumun nesnel oluşumu o kadar iyi olacaktır" dedi.