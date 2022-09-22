Rusya'dan ABD'ye nükleer silah tepkisi: Putin'in sözleri çarpıtıldı

22 Eylül 2022 Perşembe, 12:04

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlarla ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarını "ahlaksız" olarak nitelendirdi.

Zaharova, Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını eleştirerek, "Başladığı noktadan itibaren kesinlikle uygunsuz buluyorum" dedi.

Zaharova, "Biden, sözde kendisine göre Putin'den alıntı yaparak başladı. Her zaman yaptığımız gibi Biden'ın sözlerini tekrar kontrol etmeye başladık. Biden, Putin'in sözleri üzerinden bazı açıklamalarda bulundu, fakat Putin'in sözleri çarpıtıldı" diye konuştu.

Zaharova, Biden'ın bu tutumunun "dile getirilene rağmen halka dayatılan bir propaganda bağı" olduğunu savundu.

JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?

Joe Biden, Vladimir Putin'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) rejimi kapsamındaki sorumluluklarını göz ardı ettiğini öne sürdü.

Biden, "Putin, NPT rejimi kapsamındaki sorumluluklarını pervasızca göz ardı ederek, Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu" dedi.