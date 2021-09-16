Rusya'dan ABD'ye 'seçimlere müdahale' uyarısı
Rusya'nın ABD'li şirketlere seçimlere müdahale konusunda gösterdiği sabrın sınırsız olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın gerektiğinde seçimlere müdahale nedeniyle önlemler alabileceği uyarısında bulundu.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, 17-19 Eylül'de yapılacak Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgesel seçimler öncesinde ABD'ye sürece müdahale konusunda uyarı gönderdi.
Sputnik'in aktardığına göre; Zaharova, "Rus tarafı, Duma seçimlerinin hazırlanması ve düzenlenmesi bağlamında Rusya mevzuatının ABD'li internet platformları tarafından ihlal edildiğine dair çürütülemez kanıtlara sahip. Bu nedenle, ülkemizin içişlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtildi. Bununla ilgili bilgileri, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği aracılığıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'na ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ilettik" dedi.
Bugün parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde devlet egemenliğinin korunması ve Rusya'nın içişlerine müdahalenin önlenmesi ile ilgili bir toplantı yapıldığını ve başta Apple ile Google olmak üzere ABD'li internet şirketlerinin Rusya'daki seçimlere müdahalesine ilişkin emarelerin ele alındığını kaydeden Zaharova, Washington'a söz konusu şirketlerin seçim sürecine müdahalelerini durdurma çağrısı yaptı.
Zaharova, "ABD makamlarının taleplerimizi yerine getirmek için derhal kapsamlı önlemler alacağını umuyoruz. Bildiğiniz gibi, şimdilik Rusya'da ABD'li şirketlere engeller koymaktan kaçınan Rus tarafının sabrı sınırsız değildir" diye vurguladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.
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