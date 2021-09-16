Rusya'dan BM zirvesine katılacak lider ve delegelere Covid-19 aşısı zorunluluğuna itiraz
Rusya, Birleşmiş Milletlerin (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak lider ve delegelerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olduklarına dair kanıt göstermeleri zorunluluğuna itiraz etti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, BM Genel Sereteri Antonio Guterres ve 193 üye ülkeye gönderdiği mektupta, söz konusu adımın hayal kırıklığı yarattığını ve delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermezlerse Genel Kurul salonuna girmelerinin engellenmesinin BM şartını ihlal edeceğini belirtti.
BM Genel Kurul salonuna sadece aşı yaptıran delegelerin alınacak olmasına karşı çıktıklarını ve bu durumun alenen ayrımcılık olduğunu ifade eden Nebenzia, Genel Kurul'un söz konusu adımı görüşmek üzere 16 Eylül'de toplanmasını önerdi.
New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp, bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini bildirmişti.
BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid ise BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını ifade etmişti.
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