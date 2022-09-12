Rusya'dan Almanya'ya uyarı: Ukrayna'ya ölümcül silahlar tedarik ederek kırmızı çizgiyi aştı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:49

Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Nechaev, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Nechaev, Almanya'nın, Ukrayna'ya "ölümcül silahlar" tedarik ettiğini ileri sürerek, Berlin yönetiminin "kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi.

Nechaev, "Yalnızca Rus askeri personeline karşı değil, aynı zamanda Donbass'ın sivil nüfusuna karşı da kullanılan Alman yapımı ölümcül silahların Kiev'e sağlanması, Almanya'nın geçmemesi gereken bir kırmızı çizgi" dedi.

'ALMANYA İLİŞKİLERİ TEK TARAFLI ÇÖKERTTİ'

Nechaev, Berlin yönetiminin son yıllarda "Rusya ile ortaklık temelinde inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkileri tek taraflı olarak çökerttiğini" öne sürdü.

Nechaev ayrıca, Almanya'nın, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesini isteyen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu koşullar altında, Almanya'nın savaşta arabuluculuk rolünden bahsetmek pek uygun değildir ve Berlin'den bu konuda yakın zamanda herhangi bir girişim olmamıştır" diye konuştu.

'KISA VADEDE RUS GAZINI TAMEMEN TERK ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Sergey Nechaev, Almanya'nın kısa vadede Rus gazını tamamen terk etmesinin pek mümkün görünmediğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Rus enerji kaynaklarının üçüncü ülkelerden LNG ile hızlı bir şekilde değiştirilmesi umutları yeterli değil. Almanya, LNG almak için gerekli kapasiteye sahip değil ve inşa edilmesi planlanan beş terminal sorunu tamamen çözmeyecek. Gelecekteki teslimatlarla ilgili kesin anlaşmaların yokluğundan bahsetmiyorum bile."

Nechaev, Batı'nın enerji piyasaları üzerindeki politikalarına dikkat çekerek, "Spot piyasada gaz satan üreticiler, daha yüksek fiyat teklif ettikleri yere gönderirler. Geçen sonbaharda, tüm gazın Asya'ya gitmesi nedeniyle Avrupa LNG terminallerinin boşta olduğu zamanı çok iyi hatırlıyoruz. Batılı meslektaşlarımızın mantığın aksine petrol ve gaz fiyatlarına suni kısıtlamalar getirerek iptal etmeye çalıştıkları piyasa kanunları bunlar" dedi.