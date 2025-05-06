Rusya'dan Avrupa'ya tepki: Neredeyse tümü bizimle savaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şu anda Nazi bayrakları altında silahlanmaya çağrılan Avrupa'nın neredeyse tümü bizimle savaşıyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuştu.
Rusya'nın Nazilerden oluşan birliklerle mücadele ettiğini anlatan Lavrov, "Bazı güçler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşale alayı düzenleyen Rus karşıtı, ırkçı rejimini desteklerken, savaşmak için gönderdiği askerler kollarına Nazi birliklerinin yamalarını takarken, Nazi bayrakları altında bize karşı birleştiler" ifadelerini kullandı.
Lavrov, söz konusu birliklerin geçmişte olduğu gibi bugün de Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çaba gösterdiğini belirterek, geçmişten alınan diplomatik derslerin unutulmaması gerektiğini söyledi.
Bu derslerin paha biçilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "Özellikle de mevcut durumda çok kıymetliler. Şu anda Nazi bayrakları altında silahlanmaya çağrılan Avrupa'nın neredeyse tümü bizimle savaşıyor" diye konuştu.
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