Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı azaldı
Rusya’dan Türkiye’ye boru hattı üzerinden yapılan doğal gaz sevkıyatları, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2,3 azalarak 7 milyar metreküpe geriledi.
Rusya’dan Türkiye’ye boru hattı üzerinden yapılan doğal gaz sevkıyatları, 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 7 milyar metreküpe geriledi.
TASS’ın, Eurostat verilerine dayandırdığı hesaplamalara göre, Mart 2025 itibarıyla Türkiye, Rusya’dan Mavi Akım ve TürkAkım hatları üzerinden toplam 1,791 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.
Bu miktar, Ekim 2024’ten bu yana aylık bazda kaydedilen en düşük seviyeye işaret ediyor.
Eurostat verileri, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verileriyle büyük ölçüde örtüşüyor.
2024 yılı sonu itibarıyla Rusya’nın Türkiye’ye boru hattı üzerinden doğal gaz sevkıyatı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 21 milyar metreküpü aşmıştı.
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