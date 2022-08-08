Rusya'dan 'barış' mesajı: Kendi şartlarımız doğrultusunda gerçekleşebilir

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:52

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna ile yalnızca "kendi şartlarında" barış arayacağını söyledi.

Medvedev, "Rusya, Ukrayna'da özel bir askeri operasyon yürütüyor ve Rus ordusunun mağlubiyetini görmek isteyen eski uluslararası ortaklarımızın şartlarına göre değil, tam olarak bizim şartlarımıza göre barışı tesis etmeye çalışıyor" dedi.

Medvedev, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" Batı'nın, Rus politikasına karşı "zor ama dikkatle düşünülmüş bir yanıt" olarak değerlendirdi.

Medvedev ayrıca, "Ulusal çıkarlarımız var ve bunları mevcut tüm yollarla sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'ABD VE NATO, RUSYA'NIN ENDİŞELERİNİ GÖRMEZDEN GELDİ'

Dmitri Medvedev, Rusya'nın, 2008'de Gürcistan'da ve 2022'de Ukrayna'da yaşanan olaylara "bilerek" askeri müdahalede bulunmaya karar verdiğini, çünkü başka seçeneği olmadığını söyledi.

Medvedev, Ağustos 2008'den sonra ABD ve NATO'nun Rusya'nın endişelerini görmezden gelmeye devam ettiğini ve "şimdi tüm dünyanın geri dönülemez bir şekilde değiştiğini" söyledi.

Medvedev, "Ağustos 2008'de Gürcistan'ı barışa tesis etme operasyonu sivilleri korumak için başlatılmıştı. Aynı zamanda bu, ABD ve NATO'ya Rusya'nın endişelerini dikkate almaları gerektiğine dair bir işaretti" dedi.

Medvedev ayrıca, Rusya'nın endişelerine değinerek, "ABD ve NATO bunu duymamayı ya da anlamamayı tercih etti. Bunu görmezden geldiler ve son derece tehlikeli politikalarına devam ettiler" diye konuştu.