Rusya'dan Batılı ülkelere Kuzey Akım tepkisi: Yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımları sorumlu

26 Temmuz 2022 Salı, 15:05

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, Kuzey Akım boru hattında yaşanan sorunlarla ilgili Gazprom'un teknik konulara dair açıklama yapacağını bildirerek, "Hatta kullanılan türbinlerle ilgili sorunlar var. Bakıma giden bir türbin geri dönmedi, kurulumu yapılmadı ancak yolda. Umuyoruz kurulumu gecikmeden kısa sürede gerçekleşir" diye konuştu.

Peskov, Hatta kullanılan başka türbinlerde de sorunlar olduğunu aktararak, Gazprom'un konu hakkında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreci zorlaştırdığını vurgulayarak, "Ülkemize yönelik yaptırımlar durumu daha karmaşık hale getiriyor. Yaptırımlar olmasaydı hattaki tüm bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi" dedi.

Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Gazprom'dan dün yapılan açıklamada da Kuzey Akım'daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.