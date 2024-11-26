Rusya'dan Batılı ülkelere suçlama: Nükleer savaşa hazırlanıyorlar
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki tehdidin, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olduğunu ifade etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Batı'da Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.
Bunun "saçma" bir fikir olduğunu aktaran Medvedev, Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kiev yönetimine nükleer silah verilmesi tehdidi, Rusya ile nükleer savaşa hazırlık olarak değerlendirilebilir. Rusya'nın Nükleer Caydırıcılık Politikası Belgesi'nin 19. maddesine göre, bu tür silahın fiilen teslim edilmesi ülkemize yönelik saldırıyla eş değer."
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