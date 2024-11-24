AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Telefonda Görüştü

Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:36

Güncelleme: 24.11.2024 - 16:36

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim'de Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Rus-Türk gündemindeki ikili konuları istişare eden Putin ve Erdoğan, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinde verimliliğin arttığına vurgu yaptı. Liderler, bu bağlamda iki ülkenin ilgili kurumları nezdinde temaslar kurulacağını kaydetti.

Kremlin, açıklamanın sonunda, Putin ve Erdoğan'ın bazı uluslararası konuları istişare ettiklerini de aktardı.