Rusya'dan Batılı ülkelere uyarı: Çatışmanın en tehlikeli aşamasına geçilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya seyir füzelerinin teslim edilmesi halinde çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskinin artacağını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz'in, "Başbakan seçilmesi halinde Rusya'ya savaşı durdurma konusunda ültimatom koyacağı, buna uyulmaması durumunda da Kiev'e Taurus seyir füzeleri tedarik ederek uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurmasına izin vereceği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Söz konusu füzelerin savaşın seyrini değiştirmeyeceğini belirten Medvedev, "Ancak bu, çatışmanın en tehlikeli aşamaya geçme riskini artırır. Devlet Başkanı'mız (Vladimir Putin) da bu konuda uyarıda bulunmuştu" dedi.
Medvedev, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Avrupa liderlerinin gerginleştiğine işaret ederek, "Avrupa'nın deneyimli ve akıllı liderleri tarih oldu. Bunların yerine egosu yüksek değersiz şahıslar geldi. Bu da kötü bir senaryonun büyük ihtimalle gerçekleşeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
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