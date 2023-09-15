Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 12 gemi daha donanmaya katılacak

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:17

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:17

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Primorsky Bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Sergey Şoygu, Bolşoy Kamen'deki Uzak Doğu fabrikası Zvezda'da ve Arsenyev'deki Progress helikopter fabrikasında devlet savunma düzeninin uygulanmasını kontrol etti.

Şoygu, Talnakh Konsantratörü'nün merkezine giderek Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki askeri-sanayi kompleksi işletmelerindeki çalışmaların sonuçlarıyla ilgili bir toplantı yaptı.

2023 yılı sonuna kadar aralarında denizaltı ve savaş gemilerinin de bulunacağı on iki geminin Rus Donanmasına katılacağını bildiren Şoygu, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki gemi hizmete girdi, yıl sonuna kadar 12 gemi daha gelecek. Bunlar arasında Amiral Golovko fırkateyni, stratejik füze denizaltısı İmparator Alexander III, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı kruvazörü Krasnoyarsk bulunuyor."

Şoygu, son on yılda Rus Donanması'nın 50'den fazla gemiyle takviye edildiğini belirtti.