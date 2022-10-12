Rusya'dan Batı'ya nükleer mesajı
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, son gelişmeleri değerlendirdi. Peskov, Batı'nın nükleer söylemlerini "kışkırtıcı" olarak niteledi.
Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşının nükleer bir felakete dönüşmesinden tedirginlik duyarken Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, muhtemel bir Putin-Biden görüşmeleri için ABD ve Rusya tarafından bir girişim olmadığını belirtti.
Peskov, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından şimdilik yeni bir seferberlik ilanı düşünmediklerini söyledi.
Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son füze saldırılarının ardından gerçekleşen G7 toplantısı için "Kiev yönetiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulacağını düşünmek istiyoruz" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Batılı liderlerin nükleer silahların potansiyel kullanımına ilişkin söylemlerinin "zararlı" ve "kışkırtıcı" olduğunu söyledi. Peskov, "Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor" dedi.
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