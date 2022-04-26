Rusya'dan Batı'ya uyarı: Nükleer savaş tehdidini hafife almayın

26 Nisan 2022 Salı, 12:53

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı Ukrayna konusunda uyardı. Lavrov, nükleer savaş tehdidinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Reuters'in aktardığına göre Lavrov, Rus basınına demecinde, Rusya'nın 3. Dünya Savaşı'nı ve nükleer savaş tehdidini engellemek için elinden geleni yaptığını buna rağmen söz konusu tehditlerin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

Lavrov ayrıca, ABD'yi tüm iletişim kanallarını kesmekle ve diyalog ortamını yok etmekle suçladı.

PUTİN TOPRAK KAZANMAK İSTİYOR

Öte yandan, Financial Times, Kremlin'e yakın ve ismi açıklanmayan kaynaklardan aktardığına göre, Vladimir Putin, Ukrayna'da barış planını rafa kaldırdı. Putin, Ukrayna'dan toprak kazanmak istiyor.

Kaynaklar, Putin'in gözünde, anlaşma imzalamanın kaybetmek anlamına geldiğini dile getiriyor. Putin, kazanan tarafta olmak ve bunun için toprak kazanmak istiyor.