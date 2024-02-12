Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:31

Güncelleme: 12.02.2024 - 14:50

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dimitri Belik, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Ukrayna’da inşa edilmekte olan insansız hava aracı fabrikasının "bir yıl içinde üretime başlayacağı" yönündeki sözlerine yanıt verdi.

"Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bu tesisin inşasından hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini" kaydeden Belik, "İki yıl önce Kiev rejimine tedarik edilen Bayraktarların sayısı önemliydi. Bugün bunların cephe hattında aktif olarak kullanıldığını görmüyoruz. Bu ilk husus. İkincisi, Ukrayna topraklarında herhangi bir askeri teçhizat üretimi bizim için meşru bir hedeftir. Üçüncüsü, bu tesisin ya da "Bayraktar" üretiminin çatışmanın gidişatını bir şekilde ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Rus basınına konuşan Belik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye tarafına gelince, Erdoğan'ın deneyimli bir tüccar olarak Bayraktarları sattığını ve Türk Akımı yoluyla Avrupa'ya giden Rus gaz tedarikinden gelir elde ederek ülkesinin çıkarlarını koruduğunu anlıyoruz. Bu, açık ve pragmatik bir yaklaşımdır. Ancak bu politika tamamen Türkiye'nin iç meselesidir. Bizim kendi hedeflerimiz ve amaçlarımız var."

"Rusya'nın, söz konusu tesisin inşasını engelleyemeyeceğini" belirten Belik, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Türk tarafı bu tür tesisler inşa etmek istiyorsa ve bu onlar için karlıysa, onları yasaklayamayız, ancak buna karşı çıkma imkanımız var. Aynı zamanda bu durum ilişkilerimizi etkilemeyecektir. Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlüdür ve Türk meslektaşlarımızla Suriye, Orta Doğu ve diğer tartışmalı konularda ortak bir zemin bulduk. Önemli olan, insanların sözlerinden sorumlu olmayı bilmeleridir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'daki fabrikanın yılda 120 adet Bayraktar TB-2 üretim kapasitesi olacağını dile getirmiş, ülkede devam eden savaşın ise fabrika inşası için bir sorun yaratmadığını söylemişti.

Kiev yakınlarında kurulacak fabrikanın 1 yıl içinde tamamlanması öngörülürken, fabrikada yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesi ve TB2 ve TB3 modelleri üretilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a, 2022 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından "Devlet Liyakat Nişanı" verilmişti.