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Poligonda Rus ordusunda ilk defa Epoha silah sistemi ile donatılan piyade savaş aracı B-19’un da tatbikattaki performansı Putin’e gösterildi.

Tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.