<p class="MsoNormal">Rusya ve Belarus, NATO ile gerginliğin en üst düzeye çıktığı dönemde batı sınırlarında "Zapad-2021" ortak askeri tatbikatı başladı.</p>
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Rusya ve Belarus, NATO ile gerginliğin en üst düzeye çıktığı dönemde batı sınırlarında "Zapad-2021" ortak askeri tatbikatı başladı.

<p class="MsoNormal">Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi.</p>
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi.

<p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Putin, tatbikatın ana aşamasını izlemek üzere Nijegorod bölgesinde bulunan Mulino poligonuna gitti. Putin, tatbikatı Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerosimov ve diğer askeri yetkililerle takip etti.</p>
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Putin, tatbikatın ana aşamasını izlemek üzere Nijegorod bölgesinde bulunan Mulino poligonuna gitti. Putin, tatbikatı Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerosimov ve diğer askeri yetkililerle takip etti.

<p class="MsoNormal">Poligonda Rus ordusunda ilk defa Epoha silah sistemi ile donatılan piyade savaş aracı B-19’un da tatbikattaki performansı Putin’e gösterildi.</p><p class="MsoNormal">Tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.</p>
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Poligonda Rus ordusunda ilk defa Epoha silah sistemi ile donatılan piyade savaş aracı B-19’un da tatbikattaki performansı Putin’e gösterildi.

Tatbikata 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi katılıyor.

<p class="MsoNormal">Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planladıklarını söyleyerek "Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor" dedi.</p><p class="MsoNormal">Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül'de sona erecek.</p>
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan değeri 1 milyar doların üzerinde silah alımı planladıklarını söyleyerek "Bu, NATO askeri birlikleri ile doğrudan sınırlarımızın bulunduğu batı yönünü ciddiye aldığımızı gösteriyor" dedi.

Zapad-2021 tatbikatı, 16 Eylül'de sona erecek.

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