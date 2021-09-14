Rusya'daki 'Sovyetler Birliği' anketinde çarpıcı sonuç

14 Eylül 2021 Salı, 12:50

Rusya'da düzenli olarak yapılan 'Sovyetler Birliği' anketinde çarpıcı sonuç ortaya çıktı. Moskova merkezli araştırma şirketi Levada Center, ülkede siyasi sisteme dönük güvene ilişkin yeni bir anket sonucu yayınladı.

Sol haberin RT'den aktardığı anket sonuçlarına göre, "Hangi siyasi sistemin en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayanların yüzde 49'u "1990'lara kadar yaşadığımız Sovyet sistemi" yanıtını verdi. Yanıtların yüzde 18'i "mevcut sistem (Boris Yeltsin/Vladimir Putin modeli)" olurken, yüzde 16'sı "Batı ülkelerinin demokrasi modeli" oldu.

Daha önce buna benzer anketler yapan Levada Center'in son anketinin sonuçlarında "Sovyetler Birliği sistemi"ni tercih edenlerin oranı, şu ana kadar görülen en yüksek oran oldu. Şirket, buna benzer bir soruyu 2016'da sormuş, katılımcıların yüzde 37'si "Sovyet-tipi hükümet" yanlısı olduklarını bildirmişti.

Batı tipi demokrasiyi destekleyenlerin oranıysa, 1990'lardan bu yana yüzde 30'lardan yüzde 18'e düştü.