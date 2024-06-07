Rusya’dan ‘çelişkili’ tutum

Yayınlanma: 07.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2024 - 04:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki akşam St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, ikili ticari ilişkilerin geliştiğini kaydetti ancak “Türkiye’de hükümetin ekonomi yönetimi, son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur” dedi. Foruma DEVA Partisi lideri Ali Babacan da davet edilmişti. ATASAM Başkanı Volkan Özdemir, yaptığı değerlendirmede, bu yıl itibarıyla ABD’nin ikincil yaptırımları nedeniyle Rusya’ya ihracatın ve iki ülke arasındaki finansal akışın etkilendiğini belirtti. Özdemir, “Türkiye’nin Mehmet Şimşek ile birlikte Batı’dan daha çok kredi almaya yönelik politikası, Rusya’da ‘Acaba Türkiye tamamen Batı’ya mı dönüyor?’ diye bir kaygı yarattı. Rusya’nın, bu foruma daha Batıcı ve Şimşek ekolüne yakın bir isim olan Babacan’ı davet etmesi kendileri açısından bir çelişki” dedi.