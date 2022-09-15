Rusya'dan Çin'e destek: 'Tek Çin' ilkesine bağlıyız
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin oturum aralarında bir görüşme gerçekleştirdi.
Vladimir Putin, Şi Cinping ile yaptığı görüşme esnasında Rusya'nın "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.
Putin, "ABD ve ortaklarının Tayvan Boğazı'nda gerçekleştirdiği provokasyonları kınıyoruz" dedi.
Putin ayrıca, Çin'in, Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu "takdir ettiklerini" ve Çin'in, Rusya'nın "endişelerini anladığını" söyledi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...