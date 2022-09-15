Rusya'dan Çin'e destek: 'Tek Çin' ilkesine bağlıyız

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin oturum aralarında bir görüşme gerçekleştirdi.

Vladimir Putin, Şi Cinping ile yaptığı görüşme esnasında Rusya'nın "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.

Putin, "ABD ve ortaklarının Tayvan Boğazı'nda gerçekleştirdiği provokasyonları kınıyoruz" dedi.

Putin ayrıca, Çin'in, Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu "takdir ettiklerini" ve Çin'in, Rusya'nın "endişelerini anladığını" söyledi.