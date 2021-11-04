Rusya'dan F-35 açıklaması: Su-75 uçağı ile karşılaştırdı

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:59

Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov , yeni geliştirilen beşinci nesil Su-75 Checkmate hafif taktik uçağının bir uçuş saatinin ABD yapımı F-35'ten 7 kat daha ucuz olduğunu söyledi.

Çemezov, "Beşinci nesil tek motorlu uçaklar ve önceki nesillere ait uçaklar arasında sadece Checkmate'in ana rakibi F-35 karşılaştırılabilir özelliklere sahip olmakla övünebilir. Ancak ABD uçağının aksine bizim uçağımız ekonomik olarak daha karlı. Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük" dedi.

Çemezov, Checkmate'in ana avantajlarının düşük görünürlük, aktif fazlı anten soketine sahip modern radar sistemi ve ayrıca uçağı müşteriye özel yapılandırma özelliği olduğunu vurguladı.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Beşinci nesil yeni Su-75 Checkmate uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Checkmate'in dünya prömiyeri ise 14-18 Kasım tarihlerindeki Dubai Airshow 2021'de yapılacak.

Yeni uçağın öncelikle Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.

-Sputnik