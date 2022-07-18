Rusya'dan Finlandiya'ya uyarı: NATO'nun kalıcı üsleri konuşlanırsa harekete geçeriz

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:50

Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pavel Kuznetsov, Finlandiya'da kalıcı NATO askeri üslerinin yanı sıra ağır saldırı silahlarının konuşlanması durumunda Rusya'nın güvenliğini sağlamak için misilleme ve yeterli önlemleri almak zorunda kalacağını dile getirdi.

Kuznetsov, Moskova'nın alacağı önlem ve tedbirlerden bahsetmeyerek, "Finlandiya topraklarında kalıcı askeri üsler, ağır saldırı silahları, füze sistemleri vb. gibi unsurlar konuşlanırsa, kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemler ve tedbirler almak zorunda kalacağız" dedi.

Kuznetsov ayrıca, Finlandiya'ya çağrıda bulunarak, "Helsinki yönetiminin, olayların bu şekilde gelişmesinin Finlandiya'nın çıkarına olmadığının çok iyi farkında olduklarına inanıyorum" diye konuştu.