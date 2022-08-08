Rusya'dan Gürcistan'a gözdağı: Kaderlerini bir daha sınamayacaklar

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:20

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dmitri Medvedev, Batı'nın nihai hedefinin Rusya'yı "yok etmek" olduğunu öne sürdü.

Medvedev, 2008'de yaşanan Gürcistan ve ayrılıkçı Güney Osetya çatışması ve Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, bunların "aynı Rus karşıtı bir sürecin unsurları" olduğunu söyledi.

Medvedev, "Bunlar tek bir sürecin, Rusya'ya yönelik tek bir komplonun unsurları. Bunu yaparak Batı, özellikle de ABD diğer Anglo-Sakson ülkeleri gerginlik yaratmaya çalışıyorlar. Yakın çevremizdeki komşularımız aracılığıyla hareket ediyorlar" dedi.

'ABD, DONBAS'TAKİ SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ TEŞVİK ETTİ'

Dmitri Medvedev'e göre, 2008 Gürcistan ve ayrılıkçı Güney Osetyalı gruplar arasındaki çatışmada ABD, Gürcü birliklerini eğitiyordu ve dönemin Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'yi Güney Osetya'ya ve orada konuşlanmış Rus barış güçlerine saldırmaya teşvik ediyordu.

Medvedev, "Şu anda Washington, bağımsızlığını tamamen kaybetmiş olan Avrupa Birliği'nden önemli ölçüde daha aktif bir destekle, aynı provokatif yaklaşımla Ukrayna ile meşgul" diye konuştu.

Medvedev ayrıca, "Gürcistan'da olduğu gibi, ABD kasıtlı olarak Kiev'e silah pompaladı ve Donbas'taki sivillerin öldürülmesini teşvik etti" ifadelerini kullandı.

'GÜRCİSTAN, RUSYA İLE KARŞI KARŞIYA GELMEYECEK'

Dmitri Medvedev, Gürcistan'ın, Abhazya ve Güney Osetya'ya karşı yeni bir saldırı başlatmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Medvedev, "Gürcistan'ın, kendisinden ayrılan topraklara karşı olası yeni bir saldırısı imkansızdır. Bugün bizim için Abhazya ve Güney Osetya, dostane ilişkiler kurduğumuz ve askeri üslerimizin bulunduğu bağımsız devletlerdir" dedi.

Medvedev, Gürcistan yönetiminin bunu "çok iyi" anladıklarını belirterek, "Kaderlerini bir daha sınamayacaklar ve Rusya gibi bir güçle karşı karşıya gelmeyecekler" diye konuştu.

GÜRCİSTAN TARAFI NE DEMİŞTİ?

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Gürcistan'ın barışçıl yollarla toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmeyi planladığını söyledi.

Garibaşvili, "Toprak bütünlüğünü geri getireceğiz ve ülkeyi birleştirerek barışçıl, makul bir politika seçeceğiz. Hedefe (Gürcistan'ın birleşmesi), kesinlikle ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.