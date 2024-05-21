Rusya'dan Hint-Pasifik uyarısı: 'ABD sıcak bir aşamaya yaklaştırıyor...'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Hint-Pasifik'te “durumu daha da kötüleştirdiğini ve sıcak bir aşamaya yaklaştırdığını” söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:13
Rusya'dan Hint-Pasifik uyarısı: 'ABD sıcak bir aşamaya yaklaştırıyor...'
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Hint-Pasifik'te “durumu daha da kötüleştirdiğini ve sıcak bir aşamaya yaklaştırdığını” söyledi.

Lavrov,  “Kuzey Kore son zamanlarda ABD ve müttefiklerinin bu bölgedeki provokatif eylemlerinden (ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak tatbikatları) büyük endişe duyduğunu ifade etti. Bu tür eylemler, durumu sıcak bir aşamaya geçme noktasına kadar kışkırtmayı ve ağırlaştırmayı amaçlamaktadır” dedi. 

Lavrov, Rusya'nın “Washington ve uydularının Kore Yarımadası'nda huzursuzluk yaratmaya çalıştıklarında bu tür planlar yaptıklarını” göz ardı etmediğini belirtti.

Lavrov, Washington'un havacılık sektörüne karşı yaptırımlar uygulayarak ülkelere kasten zarar verdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin geçirdiği helikopter kazasına dikkat çeken Lavrov, “Amerikalılar kendilerini bundan ayrı tutuyorlar ama aslında havacılık da dahil olmak üzere Amerikan ekipmanlarının parçaları, ABD'nin yaptırım uyguladığı diğer ülkelere de tedarik edilmiyor” dedi. 

Lavrov, “Mesele, ulaşım araçlarını kullanan ortalama vatandaşlara kasten zarar vermekle ilgilidir. Bileşenler tedarik edilmediğinde bu doğrudan güvenliğin azaltılmasıyla bağlantılıdır” diye konuştu.

Lavrov, Batı'nın uyguladığı yaptırımların ilgili ülkelerin yetkililerinin davranışlarını iyileştirmeye yönelik olduğu ve ortalama vatandaşların çıkarlarını etkilemediği yönündeki “mantralarının” “düz ve bariz bir yalan” olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu, Batılı ortakların mutlak güvenilmezliğini, ticari, ekonomik, yatırım ya da finansal herhangi bir alanda müzakere edemediklerini kanıtlıyor ve zaten her yerde konuşulan bir konu haline geldi.”


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