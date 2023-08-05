Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı

Rus savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:38
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı
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Rusya, Suriye’deki varlığını sürdürürken bugün İdlib kentine hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, isyancıların bulunduğu bölgeye 4 saldırının yapıldığı, kurtarma ekiplerinin ise hala yıkılan binaların molozlarını kaldırmakla meşgul oldukları ifade edildi.

Rusya tarafından Suriye’de yapılan saldırılarda Haziran ayının sonunda bir artış gözlenirken, 25 Haziran’da Idlib’e düzenlediği hava saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, Cisr el-Şuğur’da ise bir meyve sebze pazarında gerçekleştirilen saldırıda ikisi çocuk 9 kişi yaşamını yitirmişti.


Rusya suriye İdlib

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