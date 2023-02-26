Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım'ı geri alacaklarını söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya yönelik "Rus saldırganlığının dokuz yıl önce" başladığını belirterek, "Kırım'ı geri alacağız" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Kırım'ın Rus İşgaline Karşı Direniş Günü"nde Telegram hesabından bir mesaj paylaştı.
Volodimir Zelenski, Ukrayna bayrağının "ülkenin her köşesine geri döneceğini" söyledi.
Zelenski, Ukrayna'ya yönelik "Rus saldırganlığının dokuz yıl önce" başladığını dile getirdi.
Zelenski, "Dokuz yıl önce Rus saldırganlığı Kırım ile başladı. Kırım'ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Burası bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Bizim tarihimiz. Ukrayna bayrağını Ukrayna'nın her köşesine geri getireceğiz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
- Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları
- Hatay'da deprem
- Personele dava baskısı
- Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik paniği
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- Süper Lig başkanları Kadıköy'de buluşacak
- Erdoğan önümüzdeki hafta ilan edebilir