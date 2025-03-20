Rusya’dan İmamoğlu açıklaması: Türkiye’nin iç meselesidir

Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:09

Güncelleme: 20.03.2025 - 16:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı İBB yöneticilerinin gözaltına alınması dünya gündeminde yankı uyandırırken, Kremlin’den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Rusya’nın hiçbir zaman başka ülkelerin içişlerine karışmadığını” vurguladı.

Peskov, “Bize nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hiç hoşlanmadığımızı ve başkalarının içişlerine asla karışmadığımızı her zaman söyledik” ifadelerini kullandı.

“PROTESTOLAR PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE ENGEL DEĞİL”

Türkiye’de İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri hakkında da konuşan Peskov, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesini etkilemeyeceğini belirtti.

Peskov, “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir engel olamaz ve olmayacaktır. Bu, tamamen Türkiye’nin kendi iç meselesidir” dedi.

PUTİN’İN TÜRKİYE ZİYARETİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Peskov ayrıca, Putin’in, Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul ettiğini, ancak ziyaretin şartlarının henüz kesinleşmediğini belirtti.

Peskov, “Putin bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaretin koşulları üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmamıştır” açıklamasında bulundu.