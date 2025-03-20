Meclis'te 'İmamoğlu' gerginliği: AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girdi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının da bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın aralarında bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.
Bugün Meclis'te yapılan Genel Kurul'da gerginlik yaşandı.
TBMM Genel Kurul'da söz alan AKP Konya milletvekili Mehmet Baykan, CHP sıralarına doğru "Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı. Ona niye sahip çıkmadınız? Bağımsız diye mi sahip çıkmadınız?" dedi.
ARBEDE YAŞANDI
CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak Baykan'a tepki gösterdi. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında sözlü tartışma başladı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP sıralarına doğru kolonya şişesi fırlattı. AKP'li vekiller ayaklandı.
Milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşanan gerginlik nedeniyle İçtüzük 157’ye dayanarak Başarır’a uyarı cezası verdi. Tartışmaların sürdüğü Genel Kurul’da oturuma defalarca ara verildi.
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