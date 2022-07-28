Rusya'dan IŞİD çıkışı: Afganistan'da üye militan sayısı 6 bine ulaştı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin eylemlerini değerlendirerek, Taliban'ın ülkeyi yönetmek için "birleştirici" ideolojiye henüz sahip olmadığına işaret etti.

Kabulov, "Taliban yönetim temsilcilerinden çok yönlü açıklamaları sık sık duyuyoruz. Bu, söz konusu rejimin siyasette birleştirici ideolojisinin olmadığının göstergesidir. Bu olmadan, sağlam, güçlü ve etkili yönetim bulmak çok zor" dedi.

Kabulov, Afganistan'da mevcut yönetime karşı askeri denge oluşturabilecek muhalif gücün olmadığını belirtti.

'TALİBAN, YETERLİ MALİ KAYNAĞA SAHİP DEĞİL'

Zamir Kabulov, Afganistan'da IŞİD'e üye militan sayısının arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların sayısı 6 bine ulaştı. Taliban'ın iktidara gelmesi ve IŞİD'e karşı sert adımlar atmasının ardından, militanların sayısı 2 bin civarında idi. Yani 3 kat artış söz konusu. Bu, Afganistan'daki durumun gelişiminin en olumsuz yanı. Çünkü, IŞİD'liler, eskiden olduğu gibi sadece Afganistan'ı değil, komşu ülkeleri de istikrarsızlaştırma eğilimindeler."

Kabulov, Taliban'a yaptırımların uygulandığına dikkat çekerek, "Taliban, yaptırımlar nedeniyle terörle mücadele güçlerinin savaş kabiliyetini ve mali durumunu uygun düzeyde desteklemek için yeterli kaynağa sahip değil" diye konuştu.