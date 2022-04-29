Rusya’dan İskandinav ülkeleri yetkililerine yaptırım kararı
Rusya’dan Norveç, İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine yaptırım kararı aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus karşıtı yaptırımlarına ve Rus yetkililere yönelik sınırlamalarına Norveç’in yanı sıra İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları'nın da katıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, “Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararları alındı. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklandı.” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Adaylığını o ismin açıklaması bekleniyor!
- Ümit Özdağ'dan 'seçim planı' iddiası
- Benzine büyük zam yolda!
- Meteoroloji'den 75 ile sağanak uyarısı!