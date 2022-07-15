Rusya'dan İsrail'e göz dağı: 'Yabancı ajan' yasası genişletiliyor
Rusya, yabancı ajan yasasının tanımını genişletiyor. Yeni düzenleme, ulusal çıkarlara aykırı olduğunu tespit edilen herhangi bir faaliyette yer alan veya yurtdışından finans dahil her türlü desteği alan kişileri de içerecek.
The Moscow Times'ın haberine göre, yasa gereği 'yabancı ajan' olarak sınıflandırılan bir kişiden fon alan herkes, Adalet Bakanlığı'nın, "yabancı ajanlarla bağlantılı kişi ve gruplar" listesine dahil edilecek.
Jerusalem Post'un haberine göre ise bu durum başta dünya çapında faaliyet yürüten İsrail Yahudi Ajansı'nın temsilcileri olmak üzere, diğer uluslararası Yahudi kuruluşlarının temsilcilerinin "yabancı ajan" olarak sınıflandırılmasına yol açabilir.
"YASA DIŞI BİLGİ TOPLAMA" SUÇLAMASI
Jerusalem Post'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynağa göre Rus yetkililer, Yahudi Ajansı'nın Rus vatandaşları hakkında yasadışı bir şekilde bilgi topladığını öne sürdü.
Rus yetkililerin, ajanstan iddialara yanıt vermesini istediği ve suçlu bulunmaları halinde Rusya'daki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilecekleri iddia edildi.
Yahudi Ajansı ise geçen hafta yayınladığı bir açıklamada, "Rus hükümetinden, faaliyetlerimizi sona erdirmek için herhangi bir talimat almadık. Kurumun planlanan tüm faaliyetleri normal seyrinde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
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