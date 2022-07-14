Rusya'dan İstanbul görüşmesi açıklaması: Anlaşmaların unsurları formüle edildi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul'da dün dörtlü toplantının yapıldığına dikkat çekerek, "Toplantıda, tahıl sorunu detaylı şekilde ele alındı. Olası anlaşmaların bazı unsurları formüle edilebildi. Bu unsurlar, askeri kurumlar aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Türkiye'de görüşülüyor" dedi.

Zaharova, tahıl ile ilgili temasların aynı formatta devam edeceğini belirtti.

Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk ettiğine işaret ederek, "ABD ve müttefikleri, Kiev rejiminin askeri kabiliyetini güçlendirmeye çalışsalar da Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon devam edecek ve Rus yönetiminin belirlediği tüm hedefler yerine getirilecek" diye konuştu.

'NORMALLEŞME SÜRECİ BÖLGENİN YARARINA'

Mariya Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecine de değinerek sürece ileride de destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Zaharova, "Bunun, bölgenin istikrarı ve ekonomik refahının yararına olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.