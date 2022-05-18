Rusya'dan İsveç'e NATO uyarısı: Tepkimiz, silahlanmaya bağlı olacak
Rusya, İsveç'in NATO üyeliğine tepkilerinin, ülkeye silah konuşlandırılmasına bağlı olacağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisi Malena Mard'ın İsveç hükümetinin NATO'ya katılım kararı hakkında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov'a bilgi verdiği belirtildi.
Rus tarafının, İsveç'in NATO'ya katılımı konusundaki tutumuna ilişkin birçok defa resmi açıklamalar yaptığına işaret edilerek, bu tutumun, "ulusal güvenliği sağlama yolları konusundaki seçimin her devletin egemenlik hakkı olduğu ancak bunun diğer ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmaması gerektiği" görüşüne de dayandığı kaydedildi.
'BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ YAPILARI OLUMSUZ ETKİLENECEK'
Açıklamada, "Askeri-teknik yönler de dahil olmak üzere tepkimiz ve olası misilleme önlemlerimiz, İsveç topraklarında yabancı askeri üsler ve saldırı silah sistemleri konuşlandırılması dahil İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na entegrasyonunun gerçek sonuçlarına bağlı olacaktır" ifadesine yer verildi.
Rusya'nın, kuzey Avrupa'daki komşu ülkelerinin girişimiyle Baltık Denizi Devletleri Konseyi ve Arktik Konseyi de dahil olmak üzere bölgesel işbirliği yapılarının, dünyanın daha önce istikrarlı olan bu bölgesindeki durumu daha da kötüleştireceği vurgulandı.
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