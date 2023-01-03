Rusya'dan Japonya'ya gözdağı: Tedbirler almak zorunda kalacağız

03 Ocak 2023 Salı, 16:15

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japonya'nın Hokkaido ve Kyushu adalarına 1.000 km'ye kadar menzile sahip hipersonik silahlar yerleştirmeyi planladığı haberlerine yönelik TASS'a açıklamalarda bulundu.

Andrey Rudenko, Japon hükümetini "barışçıl" politikaları reddetmekle suçlayarak, Rusya'nın da buna yönelik "tedbirler" almak zorunda kalacağını söyledi.

Rudenko, Japonya'nın bölgesel adımlarına değinerek, "Rusya'nın sınırlarına yakın bölgelerde bölge dışı ortakların da katıldığı geniş çaplı askeri tatbikatlar, vuruş kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan savunma ve güvenlik alanında güncellenmiş doktrin belgelerinin kabul edilmesi ve savunma harcamalarında benzeri görülmemiş bir artış yer almaktadır" dedi.

Japonya'nın bu faaliyetlerini, "Rusya ve Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğine yönelik ciddi bir meydan okuma" olarak gördüklerini belirten Rudenko, "Bu tür uygulamaların devam etmesi halinde, Rusya'nın askeri tehditlerini engellemek için yeterli karşı tedbirleri almak zorunda kalacağımız konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANDA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Rudenko, Moskova ve Tokyo arasında bir barış anlaşması olasılığına değinerek, "Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasıyla birlikte Kishida yönetimi aktif bir şekilde Batı güdümlü Rusofobik bir kampanyaya girişmiş ve aslında yıllar süren karşılıklı fayda sağlayan iş birliğinin sonuçlarını tamamen ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.

Rudenko, "Açıkça düşmanca tutumlar sergileyen ve ülkemize karşı doğrudan tehditlerde bulunan bir devlet ile böyle bir belgenin (barış) imzalanmasını tartışmak kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Tokyo yönetiminin tutumunu eleştiren Rudenko, "Tokyo'nun Rusya karşıtı çizgisinden saptığına ya da durumu düzeltmek için herhangi bir girişimde bulunduğuna dair bir işaret görmüyoruz" diye konuştu.