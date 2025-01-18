Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:21

Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022’den bu yana sürüyor.

Rus ordusu, bir kez daha Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, füzeli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ayrıca 3 aracın yandığı, 10 araçta ve bazı binalarda hasar meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’nın Kiev’de Rusların balistik saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği çok gürültülü bir gece yaşandı. Putin’in barış değil, savaş istediğinin bir kanıtı daha. Putin güç kullanılarak azami ekonomik ve askeri baskıyla adil bir barışı kabul etmeye zorlanmalıdır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ukrayna #Rusya

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