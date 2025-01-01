Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişiyi yaralandı.
Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı İHA saldırıları devam ediyor.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Rusya’nın başkent Kiev’e düzenlediği İHA saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralılardan 4’ünün olay yerinde tedavi edildiğini, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade eden Klitschko saldırıda bir apartmanın iki katının kısmen yıkıldığını belirtti.
Rusya’nın saldırıları nedeniyle çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.
Ukrayna Ulusal Bankası, etkisiz hale getirilen bir İHA’nın düşmesi sonucu binanın hasar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna ordusu, gece boyunca Rusya’ya ait 111 insansız hava aracından 63’ünün düşürüldüğünü açıkladı.
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