Rusya'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:26

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:26

Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, Yunanistan'ın, Rusya'nın rızası olmadan Rus silahlarını Ukrayna'ya tedarik edemeyeceğini söyledi.

Maslov, “Rus tarafının yazılı onayı olmadan bu silahların transferi mümkün değildir. Bu siyasi değil, Yunanistan'ın uyması gereken uluslararası hukuki bir yükümlülüktür” dedi.

Maslov, Girit'te bulunan S-300 hava savunma sistemlerinin transferi ya da satışı için Rusya'nın izninin gerekliliğinin, Moskova ile Atina arasında 30 Ekim 1995 tarihli askeri-teknik işbirliği ve 3 Aralık 2013 tarihli askeri ürünlerin tedarikine ilişkin iki hükümetler arası anlaşmada belirtildiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan’ın Girit Adası’na konuşlandırılmıştı.