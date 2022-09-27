Rusya'dan komşu ülkelere meydan okuma: Nükleer silahların konuşlanmasını engelleyeceğiz
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'nın egemenliğinin tehdit altında olması durumunda nükleer silah kullanabileceğini söyledi.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Medvedev, Rusya'nın, "nükleer caydırıcılık" alanında devlet politikasının temellerine "sıkı sıkıya bağlı" olduğunu, gerektiği taktirde nükleer silah "kullanma hakkına sahip olduğunu" söyledi.
Medvedev, "Sadece kendilerini işiten sağırlara bir kez daha hatırlatmak zorundayım; Rusya'ya yönelik, nükleer silahlarla bir saldırı yapılırsa veya konvansiyonel silahlarla yapılan saldırı devletimizin varlığını tehdit ediyorsa, nükleer silah kullanma hakkımız vardır" diye konuştu.
Medvedev, Rusya ve müttefiklerine nükleer silahlarla "saldırı" olması durumunda veya "Rusya'nın egemenliği tehdit edilmesi" halinde, nükleer silah kullanmaktan "çekinmeyeceklerini" dile getirdi.
Medvedev, ülkesine "düşman" olabilecek komşu ülkelerde nükleer silahların konuşlanmasını önlemek için "her şeyi yapacaklarını" ifade etti.
Medvedev ayrıca, "Bize düşman olan komşularımızda nükleer silahların ortaya çıkmasını önlemek için her şeyi yapacağız. Örneğin, bugün doğrudan NATO ülkeleri tarafından kontrol edilen Nazi Ukrayna'sında olduğu gibi..." dedi.
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